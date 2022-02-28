أوكرانيا تستعين بـ”سجناء” لمواجهة قوات #بوتين

استعانت الحكومة الأوكرانية بالسجناء لمواجهة تقدم زحف القوات الروسية نحو العاصمة كييف.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن السجناء من ذوي الخبرة القتالية للانضمام للكفاح ضد الغزاة الروس بحسب مانقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنه وأيضاً رفع بعض العقوبات عن المشاركين في العمليات.

وقال رئيس أوكرانيا: اتخذ قرار، ليس سهلاً من وجهة النظر الأخلاقية، ولكنه مفيد فيما يتعلق بحمايتنا.

سيطلق سراح السجناء الأوكرانيين من ذوي الخبرة القتالية الحقيقية، وسيكونون قادرين على التكفير عن ذنوبهم.

وسترفع كافة العقوبات المفروضة على بعض المشاركين في العمليات. الأمر المهم الآن هو الدفاع.