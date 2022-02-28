3273 مسؤولاً أمنياً صحياً في سوق العمل السعودي

دفعت هيئة التخصصات الصحية اليوم الاثنين بـ3273 مسؤولاً أمنياً صحياً لسوق العمل السعودي يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

ويعد برنامج الأمن الصحي من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.

ويؤهل البرنامج الخريج إلى مساعد صحي / أمن صحي، ويمنحه الإمكانيات اللازمة لخدمة سلامة المنشأة الصحية من خلال توفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ويعزز قدرته على حماية الزوار والعاملين في المنشأة الصحية عن طريق إرشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.