إلغاء بطولة العالم للناشئين في روسيا

قرر الاتحاد الدولي للسباحة، إلغاء بطولة العالم للناشئين، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي كان مقرر إقامتها في أغسطس المقبل، وذلك بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وشدد في بيان له، اليوم، أن الاتحاد الدولي للسباحة، لن ينظم أي بطولات مستقبلية في روسيا حال استمرار الغزو الروسي، مؤكدا أنه سيقدم أي دعم عملي يمكن أن يقدمه لأفراد عائلة الألعاب المائية المتضررين من الغزو الروسي.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للسباحة، أصدر قرارا يوم الجمعة، بإلغاء مباراة في الدوري العالمي لكرة الماء في سان بطرسبرغ الشهر المقبل، كما ألغى بطولة للسباحة التوقيعية والغطس في كازان كانت مقررة في أبريل.