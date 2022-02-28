“توكلنا” يحدد هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022

تمكنت الهيئة العامة للإحصاء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من تفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022، عبر توكلنا.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج “تعداد السعودية 2022″، أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافةً إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق في الثامن من شهر شوال 1443هـ الموافق للتاسع من شهر مايو 2022.

وأكدت أن الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر تطبيق توكلنا، سيكون من حق المواطن والمقيم.

وأشارت إلى أن التعاون مع “سدايا”، يأتي ضمن تعزيز االتكامل بين الجهات الحكومية نحو تمكين التحول الرقمي.

يذكر أن مرحلة تحديث العناوين ستختتم في الثالث من مارس المقبل فيما سيكون مساء يوم الاثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، ليلة الإسناد الزمني؛ التي تبدأ فيها مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ / 2022.