“الأسهم السعودية” يغلق على ارتفاع.. وإجمالي التداولات 11.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، مرتفعا عند مستوى 12590.26 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 11.8 مليار ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 264 مليون سهم بأكثر من 420 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 83 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 109 شركات، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات دار المعدات، والغاز، وبترو رابغ، وسابك للمغذيات الزراعية، وإسمنت العربية، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات سلامة، وساب للتكافل، وبدجت السعودية، وتهامة، والإنماء طوكيو م، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 30.00% و9.93%.

وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والأبحاث والإعلام، وسابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق مرتفعًا 71.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25022.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 940 ألف سهم تقاسمتها 3937 صفقة.