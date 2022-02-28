رسميا.. اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين، اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية.

وقالت الهيئة، إن اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية، تعزيز الثقة في السوق المالية، تنظيم الإجراءات التي تسهم في حماية المبلغينعن مخالفات نظام السوق المالية.

وتشمل العناصر الرئيسية للائحة، تنظيم آلية تقديم البلاغات للهيئة عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.

وتمثل أبرز مزايا اللائحة، التأكيد على سرية معلومات المبلغين عن مخالفات نظام السوق،، تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.