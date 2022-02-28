المرور: بدء المهلة التصحيحية للمركبات المهملة أو التالفة دون رسوم أو غرامات

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، ملّاك المركبات المهملة أو التالفة، مجددا لإسقاطها من سجلاتهم.

ودعت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، ملاك هذه المركبات، للاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، المقرر لها أن تنطلق غدا الثلاثاء، لافتة إلى أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وحددت الهيئة، طريقة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجل المرور، قائلة إنه على الراغبين تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح” أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.