قرار جديد من اللجنة الأولمبية الدولية ضد روسيا وبيلاروسيا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، منع مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا، في المنافسات، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي اندلع الخميس الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها أصدرت هذا القرار بناء على توصية مجلسها التنفيذي، بهدف حماية النزاهة بالمسابقات العالمية وسلامة جميع المشاركين.

وطالب اللجنة، جميع الاتحادات بالتأكد من عدم السماح لأي رياضي أو مسؤول في الدولتين.

وتابعت في بيان “سيتم قبول الرياضيين أو الفرق من روسيا أو روسيا البيضاء فقط بصفة رياضيين محايدين أو فرق محايدة دون استخدام رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية”.