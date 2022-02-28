الحرب الروسية الأوكرانية.. قرار عكسي من بوتين ردا على العقوبات الأوروبية

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس، ولا تزال لغة التصعيد هي السائدة رغم بدء مفاوضات أوليّة.

وقررت الحكومة الروسية منع سكانها من تحويل أموال إلى الخارج ردا على العقوبات الغربية.

وحمل الاتحاد الأوروبي، روسيا مسؤولية العدوان على أوكرانيا وهو الأكبر بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية على حد قوله، مطالبا بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الدولية.

وأعلنت إيطاليا الطوارئ لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين حتى 31 ديسمبر.