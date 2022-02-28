سفارة المملكة في الأردن تقيم حفلا بمناسبة #يوم_التأسيس

أقامت سفارة المملكة لدى الأردن حفلا بمناسبة يوم التأسيس، حضره دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومعالي رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وممثل رئيس الوزراء معالي د. ابراهيم الجازي، وعدد من الوزراء، والشخصيات السياسية والاقتصادية وشيوخ ووجهاء العشائر في الأردن.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، يسعدني أن نشهد يوماً مباركاً من أيام الوطن وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جمعياً، ونعبر من خلالها عن الاعتزاز بالجذور الراسخة والهوية المتجذرة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه منتصف عام 1139هـ، الموافق للثاني والعشرين من فبراير عام 1727م للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية.

وأوضح السفير أن ذكرى يوم التأسيس مهمة نستذكر بها الماضي التليد لوطننا وبطولات الآباء والأجداد المؤسسين، ولنستذكر بها نعمة الله التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد الطيبة المباركة، ولنربط أبناء هذا الجيل.. جيل الالفية الثالثة بعد الميلاد؛ بجذورهم.. ليس فقط اعتزازاً وفخراً، بل واستشعارا بتضحيات الآباء والأجداد المؤسسين.

وشدد السفير السديري على أن العلاقات السعودية الأردنية، استراتيجية وتاريخية ومتينة وأصيلة، منذ عهد مؤسسي البلدين – رحمهما الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مؤكدا أنها علاقة متميزة بين بلدين شقيقين متجاورين وكل بلد يرى في الآخر عمق استراتيجي له.