آل جابر يؤكد للمبعوث الأممي حرص المملكة على الحل السياسي الشامل في اليمن

لتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة جهود الأمم المتحدة في اليمن، الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي شامل في الجمهورية اليمنية، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية،خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة.