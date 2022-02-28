عاجل .. “سبيكول” وكيلاً إعلانيا حصريًا لصحيفة الوئام الإلكترونية

وقعت مؤسسة الوفاق للنشر الإلكتروني، المالكة لصحيفة “الوئام” الالكترونية إتفاقية تمثيل إعلاني حصري مع شركة سبيكول لتقنية المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى سبيكول مهام التمثيل الإعلاني لجميع منصات الوئام المتعددة على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها خلال المرحلة المقبلة.

وصحيفة “الوئام” هي منصة إخبارية رائدة في المملكة العربية السعودية، تقدم خدمات صحفية باللغة العربية، وتقوم بتغطية الأخبار المحلية والدولية والاقتصادية، وكذلك أخبار الرياضة، ومقالات الرأي، في تغطية شاملة من خلال الفنون الصحفية المختلفة، بداية من الأخبار، مرورا بالتقارير، وحتى التحقيقات، من خلال العديد من الأدوات التي تساعد القراء على الاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف القطاعات.

وتعد “سبيكول” شركة رائدة في تكنولوجيا اكتشاف المحتوى وصناعة الإعلانات الذكية بكل أشكالها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، ويبلغ عدد مواقع شبكاتها ما يزيد على 600 موقع إلكتروني في الوطن العربي.

وأعرب فهد الحارثي، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوئام، عن سعادته بالتعاون مع شركة “سبيكول”، مؤكدا أن تلك الشراكة ستعزز من آليات العمل الصحفي والإعلاني في المملكة العربية السعودية.

كما أشاد “الحارثي” بالتقنيات الحديثة التي تعمل بها شركة “سبيكول”، مؤكدا أن التعاون بين مؤسسة “الوفاق”، وشركة “سبيكول” سيثمر عن نجاح مشترك للشركتين الرائدتين في مجالي الصحافة والإعلان.

من جانبه، قال محمود طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة “سبيكول”: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع أحد أكبر المواقع موثوقية بالمملكة العربية السعودية، والتي تحظى بمكانة مميزة لدى المجتمع. ونتطلع المزيد من التقدم لتنسيق جهودنا المشتركة مستقبلا.

وصرح أمير حربي، الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة “سبيكول”: “تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الدعم الإعلاني المتميز لجميع منصات الوئام داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ اعتماداً على السجل الحافل بالنجاح لشركة سبيكول لتقنية المعلومات، وكذلك تأتي من ضمن ركائز استراتيجية التوسع للشركة والتي تضمن التمثيل الحصري الاعلاني لكبري المنصات الإعلامية، التي تتمتع بموثوقية عالية لتقديم جميع أنواع الإعلانات الرقمية وحلولها التقنية.

يذكر أن صحيفة “الوئام” تحقق الملايين من الزيارات شهريا، وتعد من المواقع الإخبارية الرائدة في المملكة، ويتخطى عدد متابعيها على مواقع التواصل والتطبيقات حاجز الـ10 ملايين مشترك.