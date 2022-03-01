طقس_اليوم: أمطار بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة #صباح_الخير #طقس_السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس 2022 أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.