أمريكا عن طرد 12 دبلوماسياً روسياً: جواسيس وعملاء استخبارات

طردت الولايات المتحدة أمس 12 دبلوماسيا روسيا وصفتهم بـ”جواسيس وعملاء استخبارات”، فيما ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بـ”النهج العدائي”، مبدياً خيبة أمل كبيرة من الإدارة الأمريكية.

وأعرب عن أسفه لأن الحكومة الأمريكية انتهكت مرة أخرى التزاماتها بتأمين ظروف طبيعية لعمل البعثات الأجنبية لدى الأمم المتحدة. مرة أخرى تلقى الدبلوماسيون الروس الضربة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة ليمارسوا أنشطة تجسس على أمننا القومي.

وشدّدت المتحدثة على أنّ التدبير كان قيد التحضير “منذ أشهر”، في إشارة يبدو أنّ الهدف منها تمييز الخطوة عن الرد الأمريكي على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.