ديوان_المظالم: تعويض طفل سقط من “زلاجه” في منتزه عام

كشف ديوان المظالم عن تعويض طفل سقط من ” زلاجه ” في متنزه عام ، مؤكدا أن الحادثة تسبب فيها إهمال الجهة في القيام بواجب المراقبة والإشراف على المرافق العامة.

ونشر ديوان المظالم على حسابه في موقع تويتر نص الدعوى حيث أكد: أن المدعي طالب بالزام الجهة بتعويضه برا لما لحق بابنه من ضرر بسبب سقوطه من اعلى الزلاجه بأحد المنتزهات لوجود ثقب كبير بها وثبوت خطأ الجهة بتقصيرها بواجبها في الاشراف والمراقبة على المرافق العامة مما تسبب في حدوث الواقعة بسبب خلل الزلاجة فهي وان لم تباشر الخطأ الا انها تسببت في وقوعه.