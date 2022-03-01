أسعار_النفط.. #برنت قرب 101 دولار للبرميل

صعدت العقود الآجلة للنفط، مستهل تعاملات الثلاثاء، ووصل خام برنت تسليم مايو قرب الـ 101 دولار، مسجلا (100,99) دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.6 دولار أو ما يُعادل نسبته 3.12٪.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل، بـ 0.86 دولار للبرميل أو ما يُعادل نسبته 0.96 %؛ ليسجل نحو 96.58 دولار للبرميل

وكان خام برنت سجل منذ أيام 105.79 دولار للبرميل بالتزامن مع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا

ودفعت الأزمة الأوكرانية أسعار النفط للصعود خلال الأيام الماضية، بعد فرض عقوبات اقتصادية غربية على روسيا.