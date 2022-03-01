كورونا حول العالم .. الإصابات إلى 437 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، وصول إجمالي إصابات فيروس كوروناحول العالم لنحو437 مليون إصابة حتى اليوم الثلاثاء، فيما تجاوزإعطاء جرعات اللقاحات إلى 10.53 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 436 مليونا و 973 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و 956 ألف وفاة.

وزاد عدد جرعات لقاحات كورونا كول العالم التي جرى إعطاؤها إلى 10 مليارات و 534 مليون جرعة.

وسجّلت الهند، 6915 إصابة مؤكدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 42.931.045 حالة.

وقال وزارة الصحة الهندية، إنه خلال الساعات الماضية ، تم تسجيل 180 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 514.023 حالة، كما بلغت حالات تعافي إلى 16.864 مصاباً ليصل الإجمالي لـ 42.324.550 حالة.

فيما سجلت الصين،200 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية, ولم تسجل أي حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الاصابات في البر الصيني الرئيسي نحو 109526 إصابة بحسب بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين.

كما سجلت أستراليا, 19098 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية و 37 وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونين و 845822 إصابة “204973 حالة نشطة”، كما بلغت حصيلة الوفيات نحو 5171 وفاة.