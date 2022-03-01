تراجع أسعار #الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، تراجع رغم الصعود لأسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بالسعودية مستهل تعاملات اليوم بالأسواق المحلية 230.32 ريال (61.38 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو الـ 201.53 ريال (53.71 دولار).

وشملت التراجعات سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بالسعودية، اليوم بالسوق المحلية، 172.74 ريال (46.04 دولار).

وسجل الذهب الاقتصادي ، اليوم الثلاثاء، عيار 14 نحو 134.35 ريال (35.80 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) بالسعودية، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، عند مستوى 7163 ريال (1909 دولارًا).

كما بلغ سعر الجنيه الذهب بالسعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1612 ريال (429.67 دولار).