القبض على شخص نقل إثيوبية بمركبته الخاصة في نجران

ألقت شرطة نجران، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن سعودي، لنقله مواطنة إثيوبية في مركبته الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة نجران، في بيان، إن قوة المهمات والواجبات الخاصة ألقت القبض على مواطن سعودي، بسبب نقله مواطنة إثيوبية، مخالفة لنظام أمن الحدود.

وأوضح متحدث شرطة نجران أنه جرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، مع إحالة المخالفة إلى جهة الاختصاص.

وحذر المتحدث، مخالفة نظام أمن الحدود، من غرامة تصل إلى مليون ريال، أو السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، مشيرا إلى أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالأمانة والشرف.