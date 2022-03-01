على طريقة المرتزقة.. أوكرانيا تشتري ولاء الجنود الروس مقابل الأموال

اتبعت أوكرانيا استراتيجية جديدة في التعامل مع الجنود الروس، اليوم الثلاثاء، إذ عرضت عليهم الاستسلام مقابل الإفلات من العقوبة والحصول على الأموال.

وطالب أوليكسي ريسنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، الجنود الروس بتحديد خياراتهم، والخروج بدول أسلحة رافعين الراية البيضاء.

وعرض “ريسنيكوف”، خلال مشاركة على “فيسبوك”، حوالي 40 ألف يورو، لكل شخص يستسلم من الجيش الروسي.

وجرى تمويل تلك الحملة من قبل القطاع الدولي لتكنولوجيا المعلومات.

وصاحب عرض “ريسنيكوف” تهديدا شديدا لكل من يرفض الاستسلام، مؤكدا أنه لن تكون هناك رأفة لمن يصر على الحرب مع الجيش الروسي.

وكشفت بيانات أوكرانية، في وقت سابق، أنه جرى أسر ما لا يقل عن 200 جندي تابعين للجيش الروسي، حتى الآن.