الزكاة تكشف عن دليل إرشادي لتاريخ استحقاق الضريبة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تفاصيل قرار تعديل تاريخ استحقاق الضريبة على توريدات السلع أو الخدمات مع الجهات الحكومية من خلال دليل إرشادي عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قرار تعديل تاريخ استحقاق الضريبة من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وارجعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، إجراء تعديل تشريعي على أحكام الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة

المضافة لدعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة و المتعاقدة مع جهات حكومية وفق نظام

المنافسات و المشتريات الحكومية وذلك بتغيير تاريخ استحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع أو الخدمات

ً التي تتم مع جميع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات و المشتريات

الحكومية.

وأضافت أنه بموجب هذا التغيير سيكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص

بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو

جزء منه، أيهما أسبق ، وذلك مساهمة من الهيئة في دعم المكلفين الذين يقومون بعمل توريدات لجهات

ً حكومية في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية على الوجه الصحيح دون أن يشكل ذلك عبئا عليهم خاصة فيما يتعلق

بالتدفقات النقدية.

وأجرت الهيئة تعديًل على أحكام المادة 20 من الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة و الخاصة بتحديد تاريخ التوريد و استحقاق الضريبة في حاالت محددة، على أن يبدأ سريان التعديل بداية من تاريخ 1 نوفمبر 2021م و ذلك في إطار حرص الهيئة على تذليل التحديات والصعوبات التي قدُسهم في ضمان التزامهم بالأحكام تواجه المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، األمر الذي من شأنه أن يذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، وخاصة ما يتعلق بتخفيض أثر التأخر في سداد الضريبة المستحقة عن مطالباتهم التي قد يتأخر تحصيلها من الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

غرامات المخالفات

وأكدت أنه حال تقديم مستندات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو سداد قيمة أقل من قيمة الضريبة المستحقة، تفرض غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

أما في حالة نقل السلع من أو إلى المملكة دون سداد الضريبة المستحقة لا تقل الغرامة عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثالث أضعاف قيمة السلع أو الخدمات

وعند القيام بعدم التسجيل في الضريبة خالل الفترة المحددة، تفرض غرامة 10 الاف ريال سعودي للتسجيل.

ورصدت غرامة حال تقديم إقرار ً ضريبي ً خاطئا، أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند الى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق ، لا تقل

50 %من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

فرض غرامة على عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وفقا لما هو محدد في اللائحة تصل إلى 50 الف ريال .

وحال إعاقة موظفي الهيئة عن أداء أعمالهم غرامة تصل إلى 50 الف ريال .

كما حددت غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية أو نظام ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 50 الف ريال سعودي