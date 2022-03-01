خلال 470 ألف صفقة.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 12.1 مليار ريال

أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بلغ 84.08 نقطة، ليغلق عند 12674.34 نقطة، بتداولات 12.1 مليار ريال.

وبحسب “واس”؛ فإن كمية الأسهم المتداولة بلغت 266 مليون سهم، تقاسمتها 470 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات التي سجلت ارتفاعا فيها 85، بينما أغلقت أسهم 114 شركة أخرى متراجعة.

في السياق؛ أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم الثلاثاء، منخفضا 21.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 25000.96 نقطة، بقيمة تداولات 91 مليون ريال، تم تداولها مع أكثر من مليون و 190 ألف سهم، في صفقات بلغ عددها 4563.