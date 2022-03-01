جامعة شقراء تدشن خطتها الاستراتيجية 2024 بما يتواكب مع الأولويات الوطنية والمجتمعية

اشتملت على 3 مرتكزات رئيسية.. و6 أهداف منشودة

دشن الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، رئيس جامعة شقراء، أمس الاثنين، الخطة الاستراتيجية لجامعة شقراء 2024، بمقر المدينة الجامعية.

وجاء التدشين بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في إطار حرص الجامعة على مواكبة الأولويات الوطنية والتنموية والمجتمعية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030 ودور الجامعات في تحقيقها.

وارتكزت الخطة الاستراتيجية للجامعة على ثلاثة مرتكزات، وهي:

تعليم متميز بحث علمي مؤثر مجتمع حيوي

كما تضمنت الخطة أهدافا استراتيجية، لرفع كفاءة وفعالية البيئة التنظيمية والإدارية والمالية، والارتقاء بكفاءة وفعالية الموارد البشرية الأكاديمية والإدارية.

كما تسعى الخطة إلى تحقيق مخرجات تعليمية تنافسية تواكب متغيرات سوق العمل، وكذلك دعم بحث علمي يواكب الأولويات التنموية والمجتمعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته تحسين البنى التحتية والتقنية والخدمات المساندة.

من جانبه، أعرب “السيف” عن اعتزازه بهذا المنجز الذي حققته الجامعة بتدشين خطتها الاستراتيجية الثانية، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو التميز والعطاء المثمر.

وقال رئيس الجامعة، في كلمة له بهذه المناسبة، إن الخطة “ترسم لنا منارة تهدي نحو قمم الإبداع والإنجاز وتحقيق رؤى القيادة في مجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح”.

وأضاف: “خططنا للتعليم وأهدافنا الاستراتيجية لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولًا، ثم بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وأيضا ما تحظى به الجامعة من متابعة وتشجيع من معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ وقيادات الوزارة”.

وشدد “السيف” على أن فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كان حريصًا على أن تتلاءم أهدافها مع رؤية المملكة 2030، بما يضمن تحقيق أهدفنا الطموحة في خدمة الوطن ونشر العلم، وتمهير أبنائنا وبناتنا للمستقبل، وكذلك دعم الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن الجميع سيعمل سويًا في منظومة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أعرب “السيف” عن ثقته بقدرة منسوبي الجامعة على تجاوز كافة الصعاب من خلال العمل الجماعي بكل الطاقات لتكون جامعة شقراء في مصاف الجامعات الوطنية وتحقق آمال القيادة وتوجيهاتها، استكمالًا لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة.

وأضاف أن أبناء الجامعة هم الذين عملوا على وضع تلك الخطة، في عمل يدعو للفخر، ودليل على أن الجامعة قادرة بأبنائها على التقدم والاستمرار في عملية البناء والتميز يومًا بعد يوم.

الدكتورة شريفة الكسرمن جانبها، كشفت الدكتورة شريفة الكسر، وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المشرفة على المكتب التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي، أن الخطة، التي تمتد حتى عام 2024، حرصت على تحديد هوية الجامعة والتي تمثلت في “تمهير” ومن خلاله تعمل الجامعة على إكساب الطلبة المهارات العلمية الحديثة والمختلفة لإثراء حياتهم الاجتماعية والعملية بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنا الخطة تتكون من 3 محاور، و6 أهداف استراتيجية عامة، و30 هدفًا تفصيليًا، و46 مؤشرا استراتيجيا، جاءت كلها بعد جهود كبيرة وعمل مشترك.

واستطردت موضحة أن المكتب التنفيذي للخطة سيعمل على تطبيقها على أرض الواقع، وعلى رصد إلكتروني لتطبيق كل تلك الأهداف المنشودة من خلال مؤشرات أداء مدروسة.

يذكر أن حفل التدشين تضمن تكريم رئيس الجامعة لفريق عمل وإعداد الخطة، والذي ضم 10 أعضاء من منسوبي الجامعة، كما تم تكريم 27 عضو هيئة تدريس بالجامعة، وذلك نتيجة إكمالهم لبرنامج “ممارس جودة أكاديمي”، الذي نظمته مؤخرًا وكالة الجامعة للتطوير والجودة، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويمثلون الدفعة الأولى للمستفيدين من هذا البرنامج.