تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من إيقاف 7 مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه المخالفين 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية السورية.

وأضاف أن تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي مخالفات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

يشار إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.