اتفاقية بين “تقويم التعليم” وكلية الأمير محمد بن سلمان لتطبيق معايير “الاعتماد المؤسسي”

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بهدف تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي، لكافة برامج الكلية.

ومثل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الهيئة، خلال التوقيع الذي جرى اليوم، بمقر الكلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

ووقع الاتفاقية من جانب “تقويم التعليم” الأستاذ الدكتور محمد بن صالح باشماخ، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، والأستاذ الدكتور زيجر ديجريف، من جانب كلية الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أكد الدكتور “باشماخ” أهمية تقدم المؤسسات والبرامج للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، باعتباره خطوة أولى نحو ضمان الجودة والتطوير المستمر، وصولاً إلى التميز والتنافسية الوطنية والدولية.

وأضاف المدير التنفيذي لأكاديمية “اعتماد” أن ذلك يسهم في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، مشددا على شكر إدارة الكلية ومنسوبيها، بسبب حرصهم على الارتقاء بمستوى التعليم بالكلية.

وأوضح “باشماخ” أن الاتفاقية تعمل من خلال إجراء مركز “اعتماد” لدراسة تقويمية، وفقاً لاختصاصه وبناءً على المعايير والضوابط المعتمدة لديه، لتحديد أحقية الكلية في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه.

وكشف أن كلية الأمير محمد بن سلمان ستمر بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، تبدأ بمرحلة التحقق من الأهلية للتقدم للاعتماد، ومن ثم يقوم المركز بفحص التقارير والوثائق وتزويد الكلية بالملحوظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة المؤسسة، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة النهائية.

وكشف أن المرحلة الأخيرة تتمثل في إعداد تقرير تفصيلي عن أداء المؤسسة الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر، ويعدُ أساسًا لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.