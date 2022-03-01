الكشف عن ملامح نظام الصلح في القصاص

تحدث الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس الشورى، عن المشروع المقترح لنظام الصلح في القصاص وتقدير الديات، بعد موافقة مجلس الشورى عليه، اليوم.

وقال إنه حدث حوار مجتمعي مع شيوخ القبائل وأمراء المناطق أثناء تجهيزه، لافتا إلى أن كان هناك حرصا على تغطية الجوانب الشرعية والقانونية.

وأشار إلى نظام الصلح في القصاص وتقدير الديات، قائلا إنه حال جمع مبلغ الدية من غير أهل الجاني، يكون هناك حساب بنكي معتمد تشرف عليه لجنة الصلح.

وقدم خلال برنامج “يا هلا”، شرحا للمراحل القانونية المتبقية حتى صدور أمر ملكي بالنظام الجديد، قائلا إنه يتم دراسته من مجلس الوزراء وحال إقراره يصدر بمرسوم ملكي، وحال وجود تعديلات على النظام يعاد مرة أخرى إلى مجلس الشورى، وحال عدم الوصول إلى اتفاق على نقاط الخلاف، ينقل إلى خادم الحرمين الشريفين.