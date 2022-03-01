إجراء من فيسبوك وإنستغرام ضد الإعلام الحكومي الروسي

دخلت الحرب الأوكرانية، يومها السادس، ولا تزال لغة التصعيد هي السائدة، تزامنا مع مواصلة الاشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وقررت فيسبوك وإنستغرام تخفيض ترتيب منشورات الإعلام الحكومي الروسي

في هذا السياق، واصلت دول الغرب، مواجهة روسيا اقتصاديا مع تقديم الدعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا.

و أكدت بلومبيرغ أن الاتحاد الأوروبي وافق على فصل 7 بنوك روسية كبرى عن نظام “سويفت” المالي

قررت كندا منع عبور السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنه سيتم الإفراج عن 30 مليون برميل من الاحتياطي النفطي.