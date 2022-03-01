الصين تحذر أمريكا من دعم “استقلال تايوان”

حذرت وزارة الخارجية الصينية،اليوم، الولايات المتحدة من دعم استقلال تايوان

وقالت في تصريحات لها إن الولايات المتحدة تضخّم مرور سفنها الحربية عبر مضيق تايوان، فإن كان قصدها إرسال رسالة لدعم “استقلال تايوان”، فإن هذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى تسريع انهيار قوى “استقلال تايوان” وستدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا لأفعالها.

وأضافت أنه إذا حاولت الولايات المتحدة ترهيب الصين والضغط عليها بهذه الطريقة، لدينا هذا التحذير الصارم: ما يسمى بالردع العسكري سوف يتحول إلى نفايات حديدية عند مواجهة السور العظيم الحديدي المتكون من 1.4 مليار صيني.