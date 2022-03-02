ملامح #طقس_الأربعاء: أمطار رعدية في هذه المناطق #صباح_الخير #طقس_السعودية

ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء الموافق الثاني من مارس 2022.

وسماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة.