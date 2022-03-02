بالفيديو: أمير الشمالية لشاب مقعد.. أحب رأسك ومطلوبك تم

انتشر مقطع فيديو أنساني، وتداوله المغردو موقع تويتر، بعد أن وصفوه بالمؤثر والإنساني ، يظهر أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، وذلك أثناء وقوفه على حالة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريف.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، حضر حفل لاختتام مهرجان الصقور بمحافظة طريف ، وأثناء تجوله بالحفل استوقفه شابّ مقعد وقال للأمير: «أبغى أحب كتفك»، وجاء رد الأمير رد عليه: «أنا اللي أحب راسك ومطلوبك تم».

كما وجه أمير الحدود الشمالية بالتعليمات لمرافقيه بضرورة إنهاء معاناته وتنفيذ طلباته، الأمر الذي انعكس على الشابّ المقعد بالفرحة والارتياح.