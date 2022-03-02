21 قتيلا و112 جريحا في قصف شرقي مدينة خاركيف

كشف عمدة مدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا ، عن سقوط 21 قتيلًا وإصابة 112 آخرين، جراء قصف روسي على المدينة.

وأعلن الجيش الأوكراني، عن وجود قوات روسية منقولة جوا ، وقامت بتنفيذ إنزالاً في خاركيف، والتي تعد ثاني أكبر المدن بأوكرانيا.

وقال إن “قوات مظلات روسية نفذت إنزالا في خاركيف.. وقامت بمهاجمة مستشفى محلياً”، لافتا أن “القتال يدور الآن بين غزاة وأوكرانيين”.

“روسيا ربما تكون سيطرت على وسط خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك مع دخول غزو روسيا لأوكرانيا يومها السابع”، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وحصلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، على لقطات مصورة يظهر فيها آليات عسكرية روسية بالمدينة، وأنها قد تمكنت من تحديد موقعها الجغرافي، والتحقق من صحتها.

وأوضحت أن اللقطات أظهرت الآليات العسكرية الروسية في شمال خيرسون، وأيضا مركبات عسكرية أخرى متوقفة في ميدان سفوبودي بوسط المدينة ،بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية.