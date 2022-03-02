بالفيديو .. #كامالا_هاريس تصحح لـ #بايدن خطأ وتقول “الأوكراني” بدلاً من “الإيراني”

تداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعية فيديو مثير للرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر وقوعه في خطأ فادح أثناء خطابه عن حالة الاتحاد الأمريكي.

بايدن قال إن الولايات المتحدة ستدعم “الشعب الإيراني”، بدلا من “الأوكراني” مما دفع نائبته كمالا هاريس للتدخل لتصحيح الخطأ.

وتصدرت العبارة المثيرة لبايدن منصات التواصل الاجتماعية في خطابه ، حيث قال: بوتين قد يحاصر كييف بالدبابات.. لكنه لن يكتسب قلوب وأرواح “الشعب الإيراني”.