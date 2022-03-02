200 وظيفه تطرحها غرفة أبها #وظايف_ِشاغرة

طرحت غرفة أبها، على مدار يومين، وبالتعاون مع “هدف”، نحو 201 وظيفة بالهندسية والمكانيكية والكهربائية الفنية بالإضافة إلى وخدمة العملاء.

وقال الأمين العام لغرفة أبها، الدكتور رياض آل عقران، إن الغرفة تسعى من خلال الطرح للفرص الوظيفية تلبية الاحتياجات لقطاع الأعمال بعسير ، وذلك من كوادر وطنية امؤهلة في مجالات مختلفة مدعومه من شركات وطنية.

وأضاف أن ذلك جاء ضمن جهود متواصلة للغرفة بهدف توطين الوظائف بشركات القطاع الخاص والعمل على خفض نسب البطالة وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للشباب ومساعدتهم للاندماج بسوق العمل.

وأشار إلى أن غرفة أبها تنسق بشكل مباشرة مع مؤسسات وشركات وطنية ودلك لتوجيه طالبي العمل لمقابلات الشخصية.

وأوضح قيان الغرفة بتنظم ملتقيات التوظيف بهدف إثراء فرص وظيفية بعسير للشباب،لدفع عجلة التنمية وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن غرفة أبها تتوسع من خلال مبادراتها وبرامجها لترسيخ دورها في التوطين للوظائف والتدريب للكوادر الوطنية .

ودعا رئيس الغرفة الشباب الراغبين بالتوظيف في عسير بضرورة الحضور والمشاركة بملتقيات التوظيف وذلك للاستفادة من خلال فرص تدريبية ووظيفية.