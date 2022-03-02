الغذاء_والدواء تكشف حقيقة “اللون البنفسجي” المسبب للأمراض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حقيقة الادعاءات المنتشرة بأن تفاعل الملح مع الليمون وظهور اللون البنفسجي يسبب الأمراض، حيث تم رصد مقطع لشخص يدعي بأن تفاعل الملح مع الليمون يسبب العديد من الأمراض بخلاف الملح الصخري.

وأوضحت الهيئة أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع ناتج من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعية في الليمون، إذ يطلق الحمض أيونات اليود من الملح والتي بدورها تحول الملح الى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا مثل ماء الأرز أو البطاطس .

وأشارت إلى أن إضافة اليود لملح الطعام هو الغرض الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية وذلك طبقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة رقم 1843 SFDA.FD/GSO ” ملح الطعام”، كما ننصح بعدم زيادة استهلاك الملح بكافة انواعه حيث أن زيادة استهلاكه قد تؤدي للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.