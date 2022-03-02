السعودية تصدر التمور بـ 1.215 مليار ريال

سجل إجمالي صادرات المملكة من التمور نحو 1.215 مليار ريال، وذلك خلال عام 2021 بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق له .

وتصل تمور المملكة لـ 113 دولة حول العالم، لتشكل نسبة التمور الطازجة والمكنوزة 77% من الإجمالي لقيمة الصادرات، وغيرها من التمور سجل 23%.

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، صعدت نسبة الزيادة بقيمة الصادرات للتمور 110% منذ 2016، لتحقق المملكة أعلى معدل نمو سنوي عالمياً بصادرات التمور 13% ةذلك خلال 5 أعوام .

ودعمت المملكة قطاع النخيل والتمور دوليا عبر عدد من المبادرات بالتنسيق مع المنظمات الأممية، وتمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور على صياغة وإنجاز المبادرات، والقيام بعقد ورش عمل بخلاف البرامج الدائمة عبر إستراتيجية لتنفيذ المبادرات نهائيا، من خلال النجاح في تسجيل التمور “كفاكهة غير اعتيادية” “سوبر فورت” بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2019، كما أقرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “السنة الدولية للتمور” في عام 2027م, كما يجري التنسيق حالياً للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .

وشملت المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفاً، كما جرى اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي ” الكودكس” رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي جرى عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم, فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في شهر فبراير عام 2022م.