أسهم أرامكو ترتفع 4% وتسجل أعلى سعر منذ الإدراج

سجلت أسهم شركة “أرامكو السعودية”، خلال جلسة اليوم الأربعاء، لأعلى سعر منذ الإدراج بالسوق عند 43.10 ريال.

وارتفع سهم “أرامكو” اليوم الأربعاء بنسبة 4 % بتداولات وصلت إلى نحو 23 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية لـ”أرامكو ” نحو 8.62 تريليون ريال، بما يعادل 2.27 تريليون دولار.

وصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في 7أعوام بسبب العقوبات الضخمة التي تفرض على البنوك الروسية، ليكون نفط بديل للمتعاملين في ظل قلة المعروض.

وتجاوز سعر خام برنت الـ7 دولارات ليسجل 111.97 دولار للبرميل، وشكلت الأرتفاعات النفط الخام الأمريكي ليصعد 7 دولارات ويسجل 110.77 دولار للبرميل.