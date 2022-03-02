” #حساب_المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس

قال برنامج حساب المواطن، إنه تم صدور نتائج الأهلية للدورة 52، لدفعة شهر مارس 2022.

ودعا البرنامج المستفيدين اليوم الأربعاء، للتحقق من أهلية الحصول على الدعم، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية. من هنا

ودفع البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال ، جاء منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد حدد أسباب إيقاف الحساب للمستفيد وحرمانه من الدعم الذي يقدمه البرنامج، ولك إذا لم يقم بتصحيح بياناته وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوماً، مشيراً إلى أن تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم ما زال مستمراً.

ونوه إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، وتتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.