غدا.. قمة نارية بين النصر والهلال والاتحاد يسعى للاقتراب من اللقب

تنطلق منافسات الجولة الـ23 للدوري السعودي للمحترفين، غدا الخميس، وتحمل معها مواجهات نارية، أبرزها بين الهلال والنصر، وأكثرها أهمية مواجهة الاتحاد الساعي للقب وضمك.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري بـ 44 نقطة، حققها 27 منها بـ 9 انتصارات في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري، وذلك بفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر والساعي للقب الدوري، والذي لعب 9 مباريات فقط، فيما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وله ثلاث مؤجلات مع الاتحاد والفيحاء والاتفاق.

وتتمثل أبرز مساعي النصر في مواصلة المنافسة على اللقب، فيما يأمل الهلال في تحقيق الفوز الثالث، للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب بطل الدوري السعودي، ويأمل الناديان تعثر الاتحاد الذي يسعى للاقتراب من اللقب.