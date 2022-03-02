بتداولات 12.4 مليار ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضا عند مستوى 12654.64 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 12.4 مليار ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 277 مليون سهم بأكثر من 520 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 157 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 50 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات الكابلات السعودية، والجزيرة ريت، واللجين، وأرامكو السعودية، وسابك، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات أميانتيت، وعناية، والباحة، ودار المعدات، وأمانة للتأمين، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 5.45% و 8.98%.

وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار المعدات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق منخفضًا 38.58 نقطة ليقفل عند مستوى 24962.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 77 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 3696 صفقة.