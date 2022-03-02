“أوفا للنقل الذكي”.. سعوديون ينطلقون بشركتهم عالميا والبداية من بريطانيا ومصر

أطلقت شركة “أوفا السعودية”، اليوم الأربعاء، خدماتها في المملكة المتحدة ومصر رسميا، وذلك بعد مرحلة تجريبية رائدة في تلك الدولتين، خلال الفترة الماضية.

وكانت “أوفا” قد انطلقت مطلع 2021 في الرياض وعدد من مدن السعودية الرئيسية، بعد فترة قصيرة منذ انطلاقتها وتوسعها في خدمات النقل الذكي.

وتقدم الشركة خدماتها وفق أفضل الوسائل الحديثة معتمدة على خدمات تقنية ثابتة ومستقرة.

وشهدت “أوفا” قفزات تطويرية واسعة خلال الفترة الماضية، قادت الشركة لنجاحات سريعة في وقت وجيز، ما عزز نمو الشركة في السعودية، وقال لتوسعها بعدد من الدول.

وشملت انطلاقة الشركة عدة دول بعد السعودية، كان على رأسها بريطانيا ومصر في عام 2021.

وضمن خططها التوسعية؛ حصلت “أوفا” على الرخصة التشغيلية في المغرب وقبرص، ضمن أهدافها الشركة للتوسع في أوروبا وشمال أفريقيا.

وتستهدف “اوفا”، خلال السنوات العشر المقبلة، دخول 40 دولة، امتثالا لرؤية المملكة 2030 الطموحة في بناء شركات وطنية رائدة عالمية في النقل الذكي.

واتخذت أوفا خطوات إجرائية عملية، إذ استحوذت على عدد من الشركات الرائدة في مجال النقل الذكي في بريطانيا بحجم تجاوز 140 ألف سيارة، كما استحوذت ضمن صفقاتها على 250 سيارة كهربائية في لندن، تدار عبر تطبيقها على الهواتف.

وتخطط الشركة لطرح 30٪ من أسهمها لمستثمرين سعوديين وعالميين منتصف 2022، ضمن خططها في التوسع.