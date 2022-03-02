اليوم السابع لـ #الحرب_الروسية_الأوكرانية.. بايدن عن إمكانية حظر الغاز الروسي: كل الخيارات مطروحة

دخلت الحرب الأوكرانية، يومها السابع، ولا تزال لغة التصعيد هي السائدة، تزامنا مع مواصلة الاشتباكات بين الجيشين الروسي والأوكراني، وواصلت دول الغرب، مواجهة روسيا اقتصاديا مع تقديم الدعم لأوكرانيا ماليا وعسكريا.

أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي.

وقال إن تم بحثالأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أنه يتوقع أخبارا سارة بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الصحفيين، اليوم، وقال إن كل الخيارات مطروحة ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي.

وأضاف أن القوات الروسية تستهدف المناطق السكنية، لافتا إلى أن زيلينسكي هو الوحيد الذي يحدد قرار البقاء في كييف أو المغادرة.