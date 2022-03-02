عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. وبايدن يبحث اتخاذ “قرار خطير”

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن منع رسو السفن الروسية في الموانئ الأمريكية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأكدت الخزانة الأميركية أنها تراقب عمليات شبكات العملات المشفرة بعد العقوبات المفروضة على روسيا، مضيفة: “كل الخيارات مطروحة لفرض عقوبات بمجال الطاقة على روسيا”.

وتعهد بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد: “في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل”. وخرج بايدن عن النص المعد سلفاً ليقول: “ليس لديه (بوتين) أدنى فكرة عما ينتظره” ولم يتطرق إلى تفاصيل.