العرفج يرد على مرتضى منصور: أنا زملكاوي واسمح لنا بأخذ لاعبين للاتحاد

وجه رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور رسالة للأندية السعودية بعدم ضم اللاعبين المصريين المتميزين خلال سنتين على الأقل.

ومن جانبه رد عليه الإعلامي الدكتور أحمد العرفج عبر برنامج ياهلا وكشف: خارج السعودية أنا زملكاوي

وقال العرفج أنا أشجع الاتحاد و الرائد و الزمالك و أحب مرتضى منصور و مايقبل منه لا يقبل من غيره وأننا نعيش زمن الاحتراف، وأن احتراف اللاعبين المصريين في أندية المملكة يدل على علو كعب الكرة المصرية

وأوضح العرفج أن كرة القدم هي قوة ناعمة واحتراف اللاعبين يعد مهما لنشر ثقافة الشعوب ونجاحاتها.

وأكد العرفج أن مصر ولادة وإذا راح حجازي هناك ألف حجازي وأن أموال انتقالات اللاعبين حين تذهب من المملكة لمصر يدل على التعاون في مجال الرياضة وأن المبادئ العربية تدعوا لهذا التعاون

وأردف العرفج قائلا في شكل مازح : اسمح لنا ياعم مرتضى ناخد منك لاعبين للاتحاد”