مؤشر PMI في #السعودية إلى 56.2 نقطة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في المملكة العربية السعودية إلى 56.2 نقطة في شهر فبراير المنصرم.

المؤشر الصادر عن IHS Markit أظهر تسارع وتيرة العمل الاقتصادي في المملكة حيث سجل أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي، وأن التحسن كان مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة بعد أن أدت المخاوف بشأن متحور أوميكرون إلى تباطؤ في بداية العام الحالي 2022.

وكان انتعاش المبيعات مرتبطاً في الغالب بارتفاع طلب العملاء وانخفاض أعداد حالات كوفيد-19، فيما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى زيادة جهود التسويق واستراتيجيات التسعير التنافسي.