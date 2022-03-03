روسيا تدفع الثمن.. تحالف عالمي لإقصائها عن المشهد الرياضي #الحرب_الاوكرانيه_الروسيه

أطلقت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تحالفاً دوليا لاقصاء روسيا من كافة المحافل الدولية على خلفية غزوها لأوكرانيا.

التحالف سيقوم بحظر الفرق والرياضيين الروس من أي منافسة عالمية مع اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الاستثمارات المتعلقة بالرياضة ذات الصلة بروسيا.

وأعلن كل من وزير الرياضة البريطاني نايغل هدلستون ووزيرة الثقافة نادين دوريس أن بريطانيا ستبحث اليوم مع دول أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى عزل روسيا عن الأحداث الرياضية العالمية.

فيما اتخذت العديد من الهيئات الرياضية العالمية إجراءات ضد روسيا وروسيا البيضاء بعد توصية اللجنة الأولمبية الدولية بأن تحظر الاتحادات الرياضيين والمسؤولين من البلدين من المنافسة.