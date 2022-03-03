عداد_كورونا… الإصابات تتجاوز 440 مليوناً

تجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم الـ440 مليون حالة إصابة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت بيانات حديثة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم إلى 440 مليونا و171 ألفا و345 حالة.

وكشفت البيانات الحديثة، اليوم ، عن وصول إجمالي الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 5 ملايين و972 ألفا و601 وفاة.

وسجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند 6561 وبلغ الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، 142 وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة نحو 42.945.160 إصابة, كما سجلت حصيلة الوفيات نحو 514246 وفاة.