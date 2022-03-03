بشرى للسعوديين… تغطية تكاليف زراعة الكلى

زف الضمان الصحي البشرى لجميع السعوديين بإدراجه تكاليف زراعة الكلى ضمن تغطيات وثيقة التأمين.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة فإنه تمت إضافة 7 فحوصات استكشافية في محور وقاية المستفيدين “الفحص المبكر والاستكشافي” منها الفحص الاستكشافي لسرطانات “الثدي، وعنق الرحم، والقولون”، وفحص هشاشة العظام، واللقاحات للكبار، وتغطية الأمراض الجنسية المعدية أيضا.

وقال: تمت صياغة وثيقة الضمان الصحي لتحقيق 7 أهداف رئيسية ترتكز على رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي، ومن أبرزها في مجال تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين وتغطية تكاليف زراعة الكلى، وإضافة إجراءات لجراحة السمنة.

كماتشمل التغطية التأمينية تكاليف الرعاية الصحية الشاملة في مجال تعزيز الصحة؛ وذلك لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وكذلك العلاج الهرموني البديل، أما في مجال تنظيم الأسرة، فقد شمل رفع حد التغطية التأمينية للصحة النفسية، وفي محور الحد من مضاعفات المرض.