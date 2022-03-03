عاجل… وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 67 راجمة صواريخ أوكرانية و227 مدفعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الخميس، عن تدمير أكثر من 1600 هدف استراتيجي للقوات الأوكرانية المسلحة، و 52 طائرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تضيق الخناق على مدينة ماريوبل، لافتا أن القافلة العسكرية الروسية التي تتقدم نحو كييف لا تزال على بُعد أكثر من 30 كلم منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إنه تم استهداف 1612 منشأة ،” 62 موقع تحكم ومركز اتصالات، و39 نظام للصواريخ المضادة للطائرات “من طراز إس-300 وبوك إم-1 و52 محطة رادار”

وأسفرت العملية العسكرية، عن تدمير 49 طائرة على الأرض وأيضا 13 طائرة في الجو، بالإضافة لـ606 دبابات ومركبات قتالية مصفحة و67 صاروخ، و227 قطعة مدفعية ميدانية وبخلاف مدافع هاون، و405 وحدات مركبات عسكرية خاصة، و53 طائرة مسيرة.