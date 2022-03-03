الإحصاء_الخليجي: التعافي من #كورونا بـ #المملكة 97.2%

قال مركز الإحصاء الخليجي، إنه تم إعطاء أكتر من 109 ملايين جرعة لقاح كورونا في دول مجلس التعاون؛ وبلغت نسبة التعافي من الوباء في السعودية نحو 97.2%.

و أضاف المركز عبر تويتر، أنه تم إعطاء 109.555.042 جرعة لكاح بدول التعاون، وارتفعت الإصابات المؤكدة لـ 3.508.572 حالة، كما بلغ إجمالي التعافي 3.389.398 حالة، وسجل إجماي حالات الوفاة نحو 20.214 حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي في دول الخليج مجتمعة من الفيروس بلغت 96.6%.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الاربعاء الموافق الثاني من شهر مارس 2022 عن تسجيل 476 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الوزارة على موقعها في تويتر: اجمالي الحالات وصل الى 746066 حالة، فيما بلغت حالات التعافي الجديدة حوالي 719 حالة ، ووصل اجمالي حالات التعافي في المملكة إلى 725107 حالة.

وسجلت وزارة الصحة حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل اجمالي الوفيات الى 9002، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة حوالي 522 حالة.