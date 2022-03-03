ارتفاع أسعار #القمح للمرة الأولى منذ 14 عاما

سجلت أسعار القمح ارتفاع كبير، اليوم الخميس، لتتجاوز الـ11 دولارا للبوشل، ويعد ذلك أعلى مستوىمنذ 14 عامًا، بالتزامن مع شبه التوقف للشحنات من أكبر المناطق الزراعية للقمح في العالم؛ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي عرقلت عملية الامدادات من البحر الأسود ليواجه المخزون العالمي أزمة، بحسب بلومبرج الشرق.

وكانت أسعار القمح صعدت اليوم الخميس للحدّ الأقصى اليومي المسموح به، وقفزت بنسبة 7.1% لتصل لـ 11.34 دولارا للبوشل، وصعدت الأسعار بنحو 50% الشهر الماضي.

وتشير التوقعات لاستمرار الشحّ في الإمدادات للفصل المقبل، أو أطول من ذلك، ليصبح المحصول الغزير بأمريكا الشمالية ومناطق أخرى في أوروبا ضروريًا هذا الصيف للحدّ زيادة الارتفاعات بالأسعار.

وبحسب مجموعة سي بي إتش، يفكر كثيرون في الإبرام للعقود الآجلة على الحبوب الاسترالية حتى الربع الثالث، نتيجة تهديد الحرب للشحنات بمنطقة البحر الأسود.